- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İşte yaşam süresi en uzun şehir
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İşte yaşam süresi en uzun şehir
Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı. İşte şehir şehir yaşam süreleri...
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 19:40
- Güncelleme : 10.11.2021 - 20:01
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıraladı.
İstatistiklere göre Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0.
Yaşam süresi en uzun şehir ise Tunceli oldu. Tunceli'yi Muğla, Mardin, Giresun takip etti.
İstanbul, erkeklerde 75.8, kadınlarda 81.5 ve genel ortalama 78.7'lik bir oran ile 59. sırada yer aldı. İşte şehir şehir yaşam süreleri...
KİLİS
- Erkek: 72.3
- Kadın: 77.6
- Genel Ortalama: 75
VAN
- Erkek: 73.2
- Kadın: 78.0
- Genel Ortalama: 75,6
AĞRI
- Erkek: 73.7
- Kadın: 77.5
- Genel Ortalama: 75.6
ARDAHAN
- Erkek: 73.5
- Kadın: 79.9
- Genel Ortalama: 79.9
GAZİANTEP
- Erkek: 76.7
- Kadın: 79.5
- Genel Ortalama: 76.7
KÜTAHYA
- Erkek: 74.6
- Kadın: 79.2
- Genel Ortalama: 76.9
AFYONKARAHİSAR
- Erkek: 74.6
- Kadın: 79.4
- Genel Ortalama: 77
KIRIKKALE
- Erkek: 74.6
- Kadın: 79.6
- Genel Ortalama: 77.1
TEKİRDAĞ
- Erkek: 74.4
- Kadın: 80
- Genel Ortalama: 77.1
KIRKLARELİ
- Erkek: 74.6
- Kadın: 79.2
- Genel Ortalama: 76.9
ERZURUM
- Erkek: 74.9
- Kadın: 79.7
- Genel Ortalama: 77.3
HAKKARİ
- Erkek: 74.4
- Kadın: 79.1
- Genel Ortalama: 77.3
MANİSA
- Erkek: 74.4
- Kadın: 80.4
- Genel Ortalama: 77.4
ADANA
- Erkek: 74.5
- Kadın: 80.2
- Genel Ortalama: 77.4
ŞANLIURFA
- Erkek: 74.1
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 77.4
BURSA
- Erkek: 74.9
- Kadın: 80.1
- Genel Ortalama: 77.5
SAKARYA
- Erkek: 74.8
- Kadın: 80.3
- Genel Ortalama: 77.5
BİTLİS
- Erkek: 75
- Kadın: 80
- Genel Ortalama: 77.5
KASTAMONU
- Erkek: 74.6
- Kadın: 80.5
- Genel Ortalama: 77.5
MUŞ
- Erkek: 74.2
- Kadın: 80.9
- Genel Ortalama: 77.5
BAYBURT
- Erkek: 74.4
- Kadın: 80.8
- Genel Ortalama: 77.5
ESKİŞEHİR
- Erkek: 75.2
- Kadın: 80
- Genel Ortalama: 77.5
NEVŞEHİR
- Erkek: 74.9
- Kadın: 80.2
- Genel Ortalama: 77.6
TOKAT
- Erkek: 75.1
- Kadın: 80.2
- Genel Ortalama: 77.6
BALIKESİR
- Erkek: 74.8
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 77.6
BARTIN
- Erkek: 74.8
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 77.6
BİLECİK
- Erkek: 74.8
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 77.7
ÇANAKKALE
- Erkek: 74.4
- Kadın: 81.2
- Genel Ortalama: 77.7
KARS
- Erkek: 75.1
- Kadın: 80.3
- Genel Ortalama: 77.7
DÜZCE
- Erkek: 75
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 77.7
EDİRNE
- Erkek: 74.8
- Kadın: 80.9
- Genel Ortalama: 77.7
AMASYA
- Erkek: 75
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 77.8
SİVAS
- Erkek: 74.8
- Kadın: 80.9
- Genel Ortalama: 77.8
BİNGÖL
- Erkek: 75.5
- Kadın: 80.2
- Genel Ortalama: 77.8
YOZGAT
- Erkek: 75
- Kadın: 80.7
- Genel Ortalama: 77.8
HATAY
- Erkek: 75.6
- Kadın: 80.2
- Genel Ortalama: 77.9
KOCAELİ
- Erkek: 75.5
- Kadın: 80.3
- Genel Ortalama: 77.9
ZONGULDAK
- Erkek: 75
- Kadın: 80.7
- Genel Ortalama: 77.9
SİİRT
- Erkek: 74.6
- Kadın: 81.2
- Genel Ortalama: 77.9
KAYSERİ
- Erkek: 75.3
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 78
ŞIRNAK
- Erkek: 74.1
- Kadın: 81.7
- Genel Ortalama: 78
UŞAK
- Erkek: 75.7
- Kadın: 80.4
- Genel Ortalama: 78
KONYA
- Erkek: 75.6
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 78.1
SAMSUN
- Erkek: 75.1
- Kadın: 81.1
- Genel Ortalama: 78.2
DİYARBAKIR
- Erkek: 75.1
- Kadın: 81.1
- Genel Ortalama: 78.2
KIRŞEHİR
- Erkek: 75.3
- Kadın: 81
- Genel Ortalama: 78.2
AKSARAY
- Erkek: 75.5
- Kadın: 80.8
- Genel Ortalama: 78.2
ÇANKIRI
- Erkek: 75.3
- Kadın: 81.3
- Genel Ortalama: 78.2
MERSİN
- Erkek: 75.5
- Kadın: 81
- Genel Ortalama: 78.3
IĞDIR
- Erkek: 75.9
- Kadın: 80.6
- Genel Ortalama: 78.3
ÇORUM
- Erkek: 75.6
- Kadın: 81.1
- Genel Ortalama: 78.3
NİĞDE
- Erkek: 75.4
- Kadın: 81.3
- Genel Ortalama: 78.4
ELAZIĞ
- Erkek: 76
- Kadın: 80.9
- Genel Ortalama: 78.5
KARABÜK
- Erkek: 75.5
- Kadın: 81.7
- Genel Ortalama: 78.5
OSMANİYE
- Erkek: 75.9
- Kadın: 81.3
- Genel Ortalama: 78.6
SİNOP
- Erkek: 76
- Kadın: 81.4
- Genel Ortalama: 78.6
YALOVA
- Erkek: 75.6
- Kadın: 81.9
- Genel Ortalama: 78.6
BURDUR
- Erkek: 75.9
- Kadın: 81.9
- Genel Ortalama: 78.6
İSTANBUL
- Erkek: 75.8
- Kadın: 81.5
- Genel Ortalama: 78.7
AYDIN
- Erkek: 75.7
- Kadın: 81.8
- Genel Ortalama: 78.7
ISPARTA
- Erkek: 76.2
- Kadın: 81.2
- Genel Ortalama: 78.7
BATMAN
- Erkek: 75.4
- Kadın: 81.9
- Genel Ortalama: 78.7
İZMİR
- Erkek: 75.8
- Kadın: 81.9
- Genel Ortalama: 78.8
MALATYA
- Erkek: 75.9
- Kadın: 81.8
- Genel Ortalama: 78.8
DENİZLİ
- Erkek: 76.1
- Kadın: 81.5
- Genel Ortalama: 78.8
KARAMAN
- Erkek: 76.7
- Kadın: 81.4
- Genel Ortalama: 79
ERZİNCAN
- Erkek: 76.7
- Kadın: 81.4
- Genel Ortalama: 79
KAHRAMANMARAŞ
- Erkek: 76.8
- Kadın: 81.5
- Genel Ortalama: 79.1
BOLU
- Erkek: 76.5
- Kadın: 81.9
- Genel Ortalama: 79.2
ARTVİN
- Erkek: 76
- Kadın: 82.7
- Genel Ortalama: 79.3
ANTALYA
- Erkek: 76.6
- Kadın: 82
- Genel Ortalama: 79.2
ANKARA
- Erkek: 76.7
- Kadın: 81.9
- Genel Ortalama: 79.4
ADIYAMAN
- Erkek: 76.6
- Kadın: 82.5
- Genel Ortalama: 79.5
RİZE
- Erkek: 75.3
- Kadın: 83.7
- Genel Ortalama: 79.6
ORDU
- Erkek: 76.6
- Kadın: 83
- Genel Ortalama: 79.8
TRABZON
- Erkek: 76
- Kadın: 83.4
- Genel Ortalama: 79.8
GÜMÜŞHANE
- Erkek: 76.1
- Kadın: 83.6
- Genel Ortalama: 79.9
GİRESUN
- Erkek: 75.9
- Kadın: 84.3
- Genel Ortalama: 80.1
MARDİN
- Erkek: 76.9
- Kadın: 83.7
- Genel Ortalama: 80.3
MUĞLA
- Erkek: 77.7
- Kadın: 83.5
- Genel Ortalama: 80.5
TUNCELİ
- Erkek: 76.2
- Kadın: 85.7
- Genel Ortalama: 80.5