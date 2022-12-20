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    Türkiye'nin en soğuk ili: Bolu

    Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece eksi 10,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
    • 20.12.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:29
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    Türkiye'nin en soğuk ili: Bolu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk ilini açıkladı.

    Bin 700 otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, yurdun en soğuk ili Bolu oldu.

    Eksi 10,2 derece

    Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi.

    Türkiye nin en soğuk ili: Bolu #1

    Rize ve Kastamonu ilk üçte

    Türkiye'nin en soğuk ikinci yerinin, sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olduğu belirtildi.

    Üçüncü yer ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkii oldu.


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