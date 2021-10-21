Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller

Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller

Zeka Testi Merkezi, internet adresinde uyguladığı IQ testinde, kullanıcıların verdiği bilgileri baz alarak Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illerini tespit etti. İşte IQ ortalaması en yüksek iller.

Zeka Testi Merkezi, kendi internet sitesinde bir IQ testi geliştirdi. Bu test, kullanıcılara bulundukları kenti ve cinsiyetlerini sorarak başlıyor. Ardından kullanıcıların cevaplarına göre bir puana ulaşılıyor.

İnternet üzerinden yapılan bu IQ testi, 30 dakikalık süre içerisinde sona eriyor.

Verilen sürede sorulan sorulara doğru veya yanlış yanıt veren kişiler, önceden belirttikleri illere puan kazandırıyor veya kaybettiriyor. Bunun sonucunda ise yaşadığı şehrin IQ ortalamasını belirliyor.

276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre, Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.

İlk 20'ye giren iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dikkat çekti. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ 20 İLİ

20. DENİZLİ

102,14

19. RİZE

102,32

18. KONYA

102,36

17. UŞAK

102,37

16. KARAMAN

102,52

15. YALOVA

102,58

14. ZONGULDAK

102,68

13. TEKİRDAĞ

102,82

12. ANTALYA

103,29

11. TRABZON

103,37

10. KIRKLARELİ

103,38

9. BURSA

103,47

8. BALIKESİR

103,59

7. KOCAELİ

103,85

6. İSTANBUL

104,02

5. ÇANAKKALE

104,02

4. MUĞLA

104,12

3. İZMİR

104,51

2. ANKARA

104,91

1. ESKİŞEHİR

105,20