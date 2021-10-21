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- Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller
Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 19:03
- Güncelleme : 21.10.2021 - 19:11
Zeka Testi Merkezi, kendi internet sitesinde bir IQ testi geliştirdi. Bu test, kullanıcılara bulundukları kenti ve cinsiyetlerini sorarak başlıyor. Ardından kullanıcıların cevaplarına göre bir puana ulaşılıyor.
İnternet üzerinden yapılan bu IQ testi, 30 dakikalık süre içerisinde sona eriyor.
Verilen sürede sorulan sorulara doğru veya yanlış yanıt veren kişiler, önceden belirttikleri illere puan kazandırıyor veya kaybettiriyor. Bunun sonucunda ise yaşadığı şehrin IQ ortalamasını belirliyor.
276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre, Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.
İlk 20'ye giren iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dikkat çekti. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ 20 İLİ
20. DENİZLİ
102,14
19. RİZE
102,32
18. KONYA
102,36
17. UŞAK
102,37
16. KARAMAN
102,52
15. YALOVA
102,58
14. ZONGULDAK
102,68
13. TEKİRDAĞ
102,82
12. ANTALYA
103,29
11. TRABZON
103,37
10. KIRKLARELİ
103,38
9. BURSA
103,47
8. BALIKESİR
103,59
7. KOCAELİ
103,85
6. İSTANBUL
104,02
5. ÇANAKKALE
104,02
4. MUĞLA
104,12
3. İZMİR
104,51
2. ANKARA
104,91
1. ESKİŞEHİR
105,20