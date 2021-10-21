Euro
11.0032
2.35%
Dolar
9.4461
2.54%
Altın
541.68
2.63%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
598.198
-2.52%
BTXN Coin
21.85
5.40%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller

    Zeka Testi Merkezi, internet adresinde uyguladığı IQ testinde, kullanıcıların verdiği bilgileri baz alarak Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illerini tespit etti. İşte IQ ortalaması en yüksek iller.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 19:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller

    Zeka Testi Merkezi, kendi internet sitesinde bir IQ testi geliştirdi. Bu test, kullanıcılara bulundukları kenti ve cinsiyetlerini sorarak başlıyor. Ardından kullanıcıların cevaplarına göre bir puana ulaşılıyor.

    İnternet üzerinden yapılan bu IQ testi, 30 dakikalık süre içerisinde sona eriyor.

    Verilen sürede sorulan sorulara doğru veya yanlış yanıt veren kişiler, önceden belirttikleri illere puan kazandırıyor veya kaybettiriyor. Bunun sonucunda ise yaşadığı şehrin IQ ortalamasını belirliyor.

    276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre, Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.

    İlk 20'ye giren iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dikkat çekti. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.

    İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ 20 İLİ

    20. DENİZLİ

    102,14

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #1

    19. RİZE

    102,32

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #2

    18. KONYA

    102,36

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #3

    17. UŞAK

    102,37

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #4

    16. KARAMAN

    102,52

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #5

    15. YALOVA

    102,58

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #6

    14. ZONGULDAK

    102,68

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #7

    13. TEKİRDAĞ

    102,82

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #8

    12. ANTALYA

    103,29

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #9

    11. TRABZON

    103,37

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #10

    10. KIRKLARELİ

    103,38

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #11

    9. BURSA

    103,47

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #12

    8. BALIKESİR

    103,59

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #13

    7. KOCAELİ

    103,85

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #14

    6. İSTANBUL

    104,02

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #15

    5. ÇANAKKALE

    104,02

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #16

    4. MUĞLA

    104,12

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #17

    3. İZMİR

    104,51

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #18

    2. ANKARA

    104,91

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #19

    1. ESKİŞEHİR

    105,20

    Türkiye nin en zeki illeri belli oldu! İşte IQ ortalaması en yüksek iller #20

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir