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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte tam liste!

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İşte tam liste! Türkiye'nin en zeki şehirleri belli olurken İstanbul sıralama olarak İzmir ve Ankara'nın gerisinde kaldı.