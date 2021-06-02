Türkiye'nin gözde noktaları tatilcilerini bekliyor

Bodrum, Fethiye, Göcek, Marmaris, Kaş gibi turizmin önemli mekanları misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin mavi tur noktaları, güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle, kalabalıklardan uzak tatil yapma fikri daha cazip gelmeye başladı. Tatilciler maviliklerle iç içe olacağı tekne turlarına yöneldi.

Bodrum, Fethiye, Göcek, Marmaris, Kaş gibi tatil merkezleri, tatilcilerin tercih ettiği yerler arasında ön plana çıkıyor.

BODRUM İLK TERCİHLER ARASINDA

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Bodrum, mavi tur severlerin oldukça sık tercih ettiği duraklardan biri olarak önümüze çıkıyor.

Görülmeye değer pek çok destinasyon arasında başı çeken Bodrum’da mavi yolculuk turunda, ziyaret edilebilecek popüler duraklardan biri olan ve dibi gözüken berrak denizi sayesinde ününe kavuşmuş Akvaryum Koyu ile Kleopatra’nın çamur banyosu yaptığı rivayet edilen Karaada, tatilcilerin gözdesi olarak notlarda yerini alıyor.

FETHİYE TATİLCİLERİ BEKLİYOR

“Işıklar Ülkesi” olarak bilinen Fethiye’nin birbirinden güzel doğa harikası koyları bulunuyor.

Bu koylardan bazılarına karayolu ile ulaşım sağlanamadığından, sadece tekne tatili sırasında keşfedilebiliyor.

Doğa, deniz ve güneş üçlüsünün buluştuğu Fethiye’de ziyaret edilebilecek popüler mavi tur duraklarından biri; benzersiz doğası, turkuaz denizi ve meşhur kelebekleri ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Kelebekler Vadisi, bir diğeri ise; durgun denizi ve muhteşem doğası ile bilinen Ölüdeniz.

Ölüdeniz’de yer alan Babadağı’nda tatil severler yamaç paraşütü yaparak tatiline farklılık katabiliyor.





GÖCEK TERCİH EDİLEN ROTALAR ARASINDA

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, tatil sezonu boyunca hem doğal güzellikleri hem bakir koyları ile mavi yolculuk severlerin en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Göcek’in suyu oldukça ılık olan ve bahar aylarından itibaren denize girebilmenin mümkün olduğu Sarsala Koyu’na tekne ile gitmek oldukça keyifli bir tatil seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Bir diğer görülmesi gereken yer ise birçok tarihi kalıntıya ev sahipliği yapan ve Prens Adası olarak da bilinen Domuz Adası.

Bu kalıntıların bir kısmının su yüzeyinde bulunması sebebiyle, tekneler Ada’nın kuzeyinde bulunan demirleme alanına yanaşabiliyor.





MARMARİS GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Marmaris, Ege Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra doğal bir liman kenti olarak da biliyor.

Sahip olduğu çam ormanları nedeniyle halk arasında “Yeşil Marmaris” olarak bilinen bu bölge, tekne tatili yapmak isteyenler için oldukça ideal bir yer olarak karşımıza çıkıyor.

Marmaris’in 25 kilometre güney batısında yer alan Kumlubük Koyu, dağ yamacında doğal güzelliğin denizle buluştuğu bir yer.

Marmaris’te gezilebilecek bir diğer tatil durağı ise İngilizlerin “Bird the bed” yani “Kuş Yatağı” olarak isimlendirdikleri, Marmaris’in Reşadiye yarımadasında yer alan Bördübet Koyu.

DALIŞ TUTKUNLARI KAŞ'I TERCİH EDİYOR

Dalış tutkunları için de ideal bir bölge olan Kaş, bu nedenle mavi tur tatilinde sıkça tercih ediliyor.

Kaş’ın Hidayet Koyu bölgesinde yer alan sualtı arkeoloji parkı Kaş Arkeopark mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Tekne tatiliniz sırasında Kaş'ta ziyaret edilmesi gereken duraklar arasında ise Kaputaş Plajı ön plana çıkıyor.

Eşsiz coğrafi yapısıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam eden ve “Kanyon Ağzı” olarak bilinen bu etkileyici bölge, iki dağın arasında kalan bir kanalın denize açıldığı harika bir plajı tatil severlere sunuyor.

Kaş’ta gezilebilecek tatil duraklarından bir diğeri ise; Noel Baba olarak tanınan Nikolaus’un doğduğu topraklar olarak bilinen Patara Plajı. Berrak, tertemiz denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Patara, Türkiye’nin en uzun kumsallarından biri ve Caretta Caretta kaplumbağalarının da yıllardır üreme bölgesi olarak seçtiği bir alan olarak biliniyor.



