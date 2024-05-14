Türkiye'nin ilk agro kütüphanesi, uluslararası ödüle aday Uşak'ta kurulan Banaz İlçe Halk Kütüphanesi, Yeşil Kütüphane Ödülü adayı oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Türkiye'nin ilk agro kütüphanesi olarak Uşak'ın Banaz ilçesine kurulan halk kütüphanesi, #YeşilKütüphaneÖdülü2024 için ilk 5 aday arasına girmeyi başardı.

Tarımsal odaklı yeşil kütüphaneye övgü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Uşak'ta hizmete sunulan Banaz İlçe Halk Kütüphanesi'nin içindeki bitki yatakları, tohum kitaplığı, kompost sandığı, yağmur suyu hasadı, böcek oteli gibi alanları ve düzenlediği sürdürülebilir kalkınma farkındalık etkinlikleri ile yürüttüğü tarımsal odaklı yeşil kütüphane modeli, uluslararası jüri tarafından övgüyle karşılandı.

Çevre dostu tarımı destekleyen proje

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Yeşil Kütüphane Ödülü 2024'ün #KısaListesi'ne adını yazdıran kütüphane, çevre dostu tarımı desteklemek üzere teori ile pratiği birleştirerek sürdürülebilir yeşil kütüphane modeline yönelik hizmet veriyor.

IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü'nün kazananları ekim ayında açıklanacak.