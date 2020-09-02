Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox

Turizmin başkenti Antalya'da 17 aylık Belçika Malinois cinsi köpek Fox, Konyaaltı sahilinde cankurtaran olarak insanların yardımına koşmaya başladı.

Antalya’nın Konyaaltı sahilindeki 7 numaralı kurtarma istasyonunda, “Fox” isimli cankurtaran köpeği eğitmeni ile birlikte göreve başladı.

Fox, denizde boğulma vakalarına hızlı şekilde müdahalede kullanılacak.

6 AYLIK OLUNCA EĞİTİMLERİNE BAŞLANDI

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmeni ve Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (UKİFED) Köpek Eğitmeni Ahmet Gödeler, Fox'un 2,5 aylıkken kendisine geldiğini, altı aylık olunca da cankurtaran eğitimlerine başladığını söyledi.

Cankurtaran köpeği 'Fox' Konyaaltı sahilinde göreve başladı İZLE

“TÜRKİYE’NİN İLK CANKURTARAN KÖPEĞİ”

Fox'un 11 ay eğitim aldığını dile getiren Gödeler, “Fox, Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olarak görev yapıyor. Köpeğimiz, şu anda çırpınmaya duyarlı olarak görev yapıyor. Çırpınma esnasında kişinin yanına gidiyor, üzerindeki yeleğe tutunan vatandaşımız ile geri geliyor. Bir sonraki aşamada operatörü ile birlikte yüzmeye başlayacak. Çünkü bazı köpek korkusu olan insanlara operatörle birlikte gidilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA KULLANAN ÜLKELER VAR

Gödeler, dünyada sahillerde cankurtaran köpeklerin sıklıkla kullanıldığını vurgulayarak, her alanda başarılı olan köpeklerin insan hayatını da kurtarabileceğini düşündükleri için cankurtaran olarak görev verdiklerini belirtti.

Cankurtaran Fox'un tüm masraflarının sponsor bir şirket tarafından karşılandığını aktardı.

“EKİBİMİZE DESTEK OLACAK”

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy da, Konyaaltı sahilinde 40 istasyonda 55 cankurtaranın görev yaptığını belirterek “Bugün ekibe yeni birisi daha katıldı. Sevimli dostumuz Fox, Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olarak Konyaaltı sahilinde görev yapmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu yetiştirilen cankurtaran köpeğimiz, umuyoruz ki hem ekibimize destek olacak hem de sevimliliği ile göz dolduracak.” diye konuştu.

MAVİ BAYRAK KRİTERİ

Atasoy, mavi bayrak kriterlerinde sahilde ve denizde evcil hayvanların ve başı boş hayvanların bulunmasının yasak olduğunu aktararak, buna görme engellilerin kılavuz köpeği, atlı devriye ve can kurtarmada görev yapan hayvanların istisna tutulduğunu kaydetti.