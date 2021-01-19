Japonların, dünyanın görülmesi gereken 30 kasabası arasına koyduğu Gölyazı, beyaz örtüsüyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Türkiye'nin Venedik'i olan Gölyazı'nda kar, havadan görüntülendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi her mevsimde kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Gölyazı, hafta sonundan itibaren süren yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı, karla kaplı görüntüsüyle de büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Küçük Venedik'i Gölyazı, beyaza büründü VİDEO







VENEDİK'E BENZETİLİYOR

Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapılarına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik'e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından da "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösteriliyor.

EŞSİZ KAR MANZARASI

Bursa drone kulübü üyeleri Hüseyin Tuğrul ve Zeki Sevim tarafından görüntülenen beyazlar içerisindeki Gölyazı, eşsiz güzelliği ile hayran bıraktı.



