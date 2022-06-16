Türkiye’nin kurban platformu kurbanpazarı.com.tr açıldı

Broksan Grup Bünyesinde Hizmet Vermeye Başlayan ve ‘Türkiye’nin Kurban Platformu’ Sloganı ile Organizasyonlarını Sürdüren KurbanPazarı.com.tr Açıld

Kurban Pazarı, Broksan grup bünyesinde çalışmalarına başlayan, Türkiye’de, Afrika bölgesinin Çad ve Uganda, Asya bölgesinin Bangladeş, Sri Lanka, Suriye, Ürdün, Lübnan, Gazze, Yemen ve Arakan ülkelerinde kurban kesim organizasyonları gerçekleştiren bir platformdur. Tüm süreçler şeffaf bir şekilde yürütülüyor ve belirlenen hayır kurumları aracılığı ile güvenle ulaştırılıyor.‘Türkiye’nin Kurban Platformu’ sloganı ile çalışmalarını sürdüren ve güvenilir hayır kurumları ile ihtiyaç noktalarını belirlerken detaylı bir araştırma yapan Kurban Pazarı, muhtaç durumda olan kişilere hızlı bir şekilde yardımları hayır kurumları ile ulaştıracak. Tercih edilen her kurban ve türleri için sahiplerinin adına faturalı resmi bir hizmet verilecek. Kurban kesimi faaliyet bölgeleri olarak; Afrika bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş, Asya bölgesinde ve Türkiye'de sadece küçükbaş kurbanlar yer almaktadır.

Kurban Pazarı tarafından yapılan açıklamada ‘İklim değişikliği, çatışma ve ekonomik sorunların gıda krizine yol açtığı ve milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği bölgelere yoğunlaşarak, öncelikli amacımız eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilerek yardıma muhtaç kişilerin tekrardan bu sorunlar ile karşılaşmaması için kalıcı çözümler sağlamak’ açıklamasında bulundu.

Kurban Kesim Organizasyonu İçin Fiyatlar: Afrika Büyükbaş Hisse : 975₺

Afrika Küçükbaş: 1175₺

Türkiye Küçükbaş: 1975₺

Asya Küçükbaş: 2975₺

Detaylı bilgi için https://kurbanpazari.com.tr/ web sitesinden veya 444 20 07 irtibat numarasından ulaşabilirsiniz.