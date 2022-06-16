Petrol
116.92
-1.34%
Euro
18.069
0.27%
Dolar
17.3195
0.47%
Altın
1.013
-0.21%
Borsa
2475
0.00%
Bitcoin
369.594
0.38%
BTXN Coin
9.07
1.68%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Türkiye’nin kurban platformu kurbanpazarı.com.tr açıldı

    Broksan Grup Bünyesinde Hizmet Vermeye Başlayan ve ‘Türkiye’nin Kurban Platformu’ Sloganı ile Organizasyonlarını Sürdüren KurbanPazarı.com.tr Açıld
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 13:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye’nin kurban platformu kurbanpazarı.com.tr açıldı

    Kurban Pazarı, Broksan grup bünyesinde çalışmalarına başlayan, Türkiye’de, Afrika bölgesinin Çad ve Uganda, Asya bölgesinin Bangladeş, Sri Lanka, Suriye, Ürdün, Lübnan, Gazze, Yemen ve Arakan ülkelerinde kurban kesim organizasyonları gerçekleştiren bir platformdur. Tüm süreçler şeffaf bir şekilde yürütülüyor ve belirlenen hayır kurumları aracılığı ile güvenle ulaştırılıyor.‘Türkiye’nin Kurban Platformu’ sloganı ile çalışmalarını sürdüren ve güvenilir hayır kurumları ile ihtiyaç noktalarını belirlerken detaylı bir araştırma yapan Kurban Pazarı, muhtaç durumda olan kişilere hızlı bir şekilde yardımları hayır kurumları ile ulaştıracak. Tercih edilen her kurban ve türleri için sahiplerinin adına faturalı resmi bir hizmet verilecek. Kurban kesimi faaliyet bölgeleri olarak; Afrika bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş, Asya bölgesinde ve Türkiye'de sadece küçükbaş kurbanlar yer almaktadır.

    Kurban Pazarı tarafından yapılan açıklamada ‘İklim değişikliği, çatışma ve ekonomik sorunların gıda krizine yol açtığı ve milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği bölgelere yoğunlaşarak, öncelikli amacımız eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilerek yardıma muhtaç kişilerin tekrardan bu sorunlar ile karşılaşmaması için kalıcı çözümler sağlamak’ açıklamasında bulundu.

    Kurban Kesim Organizasyonu İçin Fiyatlar: Afrika Büyükbaş Hisse : 975₺

    Afrika Küçükbaş: 1175₺

    Türkiye Küçükbaş: 1975₺

    Asya Küçükbaş: 2975₺

    Detaylı bilgi için https://kurbanpazari.com.tr/ web sitesinden veya 444 20 07 irtibat numarasından ulaşabilirsiniz.

    Türkiye’nin kurban platformu kurbanpazarı.com.tr açıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Renault Broadway ve Toros'un elektrikli modelleri geliyor
    Otomobil

    Renault Broadway ve Toros'un elektrikli modelleri geliyor

    Cihan Tuna Arslan 33. Yaş gününü Belgrad’da Türk takipçileriyle kutladı
    Yaşam

    Cihan Tuna Arslan 33. Yaş gününü Belgrad’da Türk takipçileriyle kutladı

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Görüş Bildir