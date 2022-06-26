Kadın girişimci, iş için aklındaki arsayı bir ay önce gelip onu Diyarbakır’a yönlendiren konumda buldu. 170 bin lira masraf yapan kadın girişimcinin şimdi 700’ü aşkın kuşu var…

İstanbul’da yaşayan Zühal Erat (48), güvercin oteli açıp, bu alanda iş koluna girmek istedi.

Erat, bu fikrini çevresindekilere anlatırken, “kadından kuşçu olmaz” gibi ön yargılı cevaplar aldığını söyledi.

Hayalindeki işi yapmaktan vazgeçmeyen Erat, bir arsa aramaya başladı.

Güvercinlere ev sahipliği yapıyor

İş için aklındaki arsayı bir ay önce gelip kendisini Diyarbakır’a yönlendiren konumda bulan Erat, 170 bin liralık masrafla 20 kümes açtı.

Erat şimdi 700’ü aşkın birbirinden değerli güvercinlere ev sahipliği yapıyor.

İstanbullu olduğunu aktaran Zühal Erat, Diyarbakır’da olduğu gibi İstanbul’da da aynı işi yaptığını hatırlattı.

Türkiye’nin ‘kuşçu ablası’ ViDEO

“İşsiz, güçsüz, aylak görüyorlar”

Güvercin derneği olduğunu aktaran Erat, “Ama hep istediğim bahçeli bir yerdi. Onu da Diyarbakır’da gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri böyle bir sevgi içimde vardı. Eşim de kuş besliyor. İstanbul’da bir arkadaşımızı vardı. ‘Kadından kuşçu olmaz’ dedi. Ona dedim ki, bir sene sonra Türkiye’de ‘kuşçu abla’ lakabını herkes duyacak. Şu anda Türkiye’nin her yerinde bir evim var. Güvercin besleyenleri işsiz, güçsüz, aylak olarak görüyorlar. Biz o imajı silmeye çalışıyoruz. Çünkü güvercin besleyen doktor da var, savcı da var, profesör de var. Normal bir işçi de var. Ben, bu izlenimi silme peşindeyim.” dedi.

“Artık evlerde kuş beslenmiyor”

İHA'ya konuşan Erat, “170 bin liraya yakın bir masraf oldu. 20 kümes var. 700’ü geçen kuş var. Artık evlerde kuş beslenmiyor. Yapılaşma çoğaldığı için şikayetler mutlaka oluyor. Tüyünden, kokusundan. Güvercin besleyen arkadaşlar gelip oda kiralıyorlar. Aylık 300 lirası var. Gelip sevdikleri hayvanları burada besliyorlar. Onlar gelemediği zaman bize telefon açıyorlar. ‘Biz gelemiyoruz’ diyorlar. Suyunu, yemini, bakımını biz yapıyoruz. Burada elemanımız var. O yapıyor.” diye konuştu.

“Kadın isterse her şeyi yapar”

“Tamamen bir terapi” diyen Erat, şöyle devam etti:

“Burada en pahalı kuş ‘güllü’ diyorlar. Şu anda en pahalı kuş o. 25-30 bin arasında fiyat çekiyorlar. Türkiye geneli olarak her kuşun kendine özel bir kuşu var. Bundan 8 yıl önce Şanlıurfa’da bir marka arabanın anahtarı masaya bırakılıp, bir çift kuş alındığını biliyorum. Bir kadının çok şey yapacağını göstermiş oldum. Kadın isterse her şeyi yapar.”