Türkiye'nin nüfus haritası: En kalabalık ve tenha il ve ilçeler

AA & Ensonhaber

Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde ilk sayımın gerçekleştirildiği 1927 yılında 13 milyon 648 bin olan nüfus, 2024’te 85 milyon 664 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nüfus bilgilerine göre bazı konularda bazı iller ön plana çıktı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ENLERİ

En fazla nüfuslu il: 15 milyon 701 bin 602 kişi ile İstanbul

Nüfus yoğunluğu en yüksek il: Kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi sayısı ile İstanbul

En kalabalık ilçe: 988 bin 369 kişi ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi

Ortanca yaşı en yüksek il: Yüzde 43,4 ile Sinop

Nüfusu en az olan il: 83 bin 676 kişi ile Bayburt

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il: 286 bin 772 ile Afyonkarahisar

En düşük nüfuslu ilçe: 1,678 kişi ile Konya'nın Yalıhüyük ilçesi

Ortanca yaşı en düşük il: Yüzde 21,4 ile Şanlıurfa

Nüfus yoğunluğu en az il: Kilometrekare başına 11 kişi düşen Tunceli

Ayrıca Türkiye'nin 5 köyünde sadece 1 kişi yaşıyor.

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