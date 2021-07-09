Türkiye’nin Online Yurt Rezervasyon Platformu Eyurtlar.com

Türkiye genelinde ekonomik düzenlemelerle yurt fiyatlarında da artış yaşandı

Yeni tip korana virüs salgınında yurt kapasitelerinin yarı yarıya düşürülmesi ve eğitimde yapılan yeni düzenlemelerle şehir dışında eğitim gören öğrencilerin, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya yurtları gibi şehirlerde okuyacak öğrencilerin araştırma yaparken fiyat aralıklarını da dikkate almaları gerekmektedir.

Erkek Öğrenci Yurtları Fiyat Listesi

Eyurtlar.com’un verilerine göre erkek öğrenci yurtları için Ankara, İzmir ve İstanbul için yapılan düzenlemelerde, İstanbul yurtları yeni zam açıklamaları yapmayı beklemektedir. Yurtların kapasitesi arttığı için fiyatlarda oynama olabilir. Aynı durum İzmir yurt fiyatlarına yansırken, Ankara yurtları da konum ve yurt özelliklerine göre değişiklik gösterebilecektir. Erkek apart yurt fiyatları 1000 TL ile 1900 TL arasındadır. Erkek özel yurt fiyatları 900 TL ile 2000 TL arasında zam değerinde olacağı açıklanmıştır. Erkek rezidans öğrenci yurtları 1600 TL ile 3000 TL arasında İstanbul yurtları için 1000 TL ile 2000 TL arasında fiyatlar bulunmaktadır. Şehir ve yurt özelliklerine göre fiyat aralıklarında değişiklikler olabileceği gibi öğrencinin kalacağı oda ve kişi sayısına göre de farklılık olabilmektedir.

Görsel: İstanbul’da bir kız yurdu

Kız Öğrenci Yurtları Fiyat Listesi

Eyurtlar.com aracılığıyla edinen bilgilere göre eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin kalacakları yurt düzenlemelerinde pandemi sürecinde bir kişilik odalara yöneleceği üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu süreçte yapılan toplantılarda 200 kişilik kapasiteye sahip İstanbul yurt fiyatları kız öğrencilerin bir başına kalacakları oda düzenlemeler yapmaktadır. Aynı zamanda İzmir yurtları ve Ankara yurt fiyatları için de yurt fiyat listesi bir kişilik odalara göre düzenlenmiştir. Özel kız öğrenci yurtları 1000 TL ile 2500 TL arasında olacaktır. Öğrenci yurdu vakıf özellikli yurtların 800 TL ile 1500 TL arasında olması beklenmektedir. Rezidans kız öğrenci yurtları için 1500 TL ile 3000 TL arasında fiyat aralıkları düşünülmektedir. Apartlar için hizmet özelliklerine göre 900 TL ile 1800 TL arasında fiyat aralıkları verilmiştir.

Türkiye genel yurt fiyat listesi olarak, kesin fiyat aralıkları olarak sunulmamıştır. Yeni zamların Ağustos ve Eylül ayında açıklanması beklenmektedir.

Görsel: Ankara’da bir kız yurdu

Yurt Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy’un açıklamalarına göre,Türkiye’de yurt seçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında, yurdun konumu ve fiyat aralıkları dikkate alınmalıdır. Türkiye’de genel olarak 7/ 24 güvenlik hizmet veren ve düzenli olarak yurdun kontrol edilmesini sağlayan düzenlemeler yapılarak öğrencilerin sağlıklı ve güvenli eğitim alabilecekleri seçeneklerden yararlanması sağlanmaktadır. Öğrenci dostu, güvenilir özel yurtlar için belgelerinin de kontrol edilmesi önemlidir

Yurt Rezervasyonlarında Yeni Dönem Eyurtlar.com ile Başladı

Online yurt rezervasyon sistemini Türkiye’de dijitale taşıyan ilk ve tek girişim olan Eyurtlar.com yeni kayıt döneminde kapılarına öğrencilere açıyor. Tüm Türkiye’deki yurtların fiyatları listelemeye başlayan ve bu alanda öncü olan Eyurtlar, yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy, Türkiye’de yurt rezervasyonlarını dijitale taşıyan ilk ve tek girişim olduklarının altını çizerek, "Her yıl milyonlarca öğrenci yurt araştırması yapıyor ve her yurdu tek tek gezerek bilgi edinmeye çalışıyordu. Bu durum gereksiz zaman ve maddi kayıp yaratıyordu. Bu alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünerek Eyurtlar.com’u kurduk. Öğrenciler artık, yurtları detaylı bir şekilde sitemiz üzerinden inceliyor ve yurtların eklemiş olduğu odalara kolayca rezervasyon yapabiliyor dedi.