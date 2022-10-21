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    Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

    Meteorolojinin uyarılarının ardından birçok kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İşte ekim ayında yurttan kar manzaraları...
    • 21.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 15:19
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    Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

    Yurt genelinde sonbaharla birlikte soğuk havaların etkisine girildi...

    Yaz boyunca etkili olan 'eyyam-ı bahur' sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Soğuk havalar ise eylül ayından itibaren kendini hissettirmeye başladı.

    Birçok bölgede zaman zaman sağanak yağışlar yaşanırken, güneşli havaların ardındaki şiddetli rüzgar da kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi oldu.

    Yüksek kesimler beyaza büründü

    Ege ve Akdeniz'de yabancı turistler deniz suyu sıcaklığını fırsat bilerek son sıcaklıkların tadını çıkarırken yurdun Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı.

    İşte yurttan kar fotoğrafları...

    Trabzon

    Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #1

    Trabzon Sis Dağı

    Bölgenin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #2

    Ordu

    Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili olurken yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı.

    Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesine bağlı bazı yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #3

    Kars

    Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

    Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #4

    Rize

    Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #5

    Erzurum

    Bölgede etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sağanak yağış neticesinde, Palandöken Dağı’nın zirvesi yeniden beyaza büründü.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #6

    Kastamonu

    Bölgenin Bozkurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #7

    Ardahan

    Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

    Kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #8

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #9

    Türkiye nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #10


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