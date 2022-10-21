Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından birçok kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İşte ekim ayında yurttan kar manzaraları...

Yurt genelinde sonbaharla birlikte soğuk havaların etkisine girildi...

Yaz boyunca etkili olan 'eyyam-ı bahur' sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Soğuk havalar ise eylül ayından itibaren kendini hissettirmeye başladı.

Birçok bölgede zaman zaman sağanak yağışlar yaşanırken, güneşli havaların ardındaki şiddetli rüzgar da kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi oldu.

Yüksek kesimler beyaza büründü

Ege ve Akdeniz'de yabancı turistler deniz suyu sıcaklığını fırsat bilerek son sıcaklıkların tadını çıkarırken yurdun Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı.

İşte yurttan kar fotoğrafları...

Trabzon

Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Trabzon Sis Dağı

Bölgenin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu.

Ordu

Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili olurken yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesine bağlı bazı yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kars

Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi.

Rize

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Erzurum

Bölgede etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sağanak yağış neticesinde, Palandöken Dağı’nın zirvesi yeniden beyaza büründü.





Kastamonu

Bölgenin Bozkurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.