Petrol
93.74
-0.05%
Euro
18.7144
-0.30%
Dolar
18.6096
0.01%
Altın
994.63
-0.08%
Borsa
3936
-1.02%
Bitcoin
385.776
-0.09%
BTXN Coin
10.55
-0.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi

    Türkiye, bu yılın ilk 9 ayında toplam 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı. En çok Alman, Rus ve İngiliz turistin geldiği Türkiye'de, turizm geliri de 35 milyar 28 milyon 540 bin dolar oldu.
    • 27.10.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 97,96 artarak 34 milyon 810 bin 273 oldu.

    40 milyonu geçti

    Ülkeyi ziyaret eden 5 milyon 436 bin 626 yurt dışı ikametli vatandaşla toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 246 bin 899'a ulaştı.

    Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar turizm geliri elde etti.

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi #1

    Turizm geliri 35 milyar 28 milyon 540 bin dolar

    Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı.

    Türkiye'nin 9 ayda elde ettiği turizm geliri de toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolara ulaştı.

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi #2

    Almanya birinci sırada

    Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 9 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,6 artış ve 4 milyon 527 bin 853 kişiyle Almanya birinci, yüzde 11,8 artış ve 3 milyon 864 bin 898 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 1952,9 artış ve 2 milyon 817 bin 271 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu.

    İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi #3

    Eylülde 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçi ağırlandı

    Türkiye eylülde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artışla 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

    Eylülde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 860 bin 741 kişiyle Rusya Federasyonu birinci, 677 bin 37 kişiyle Almanya ikinci, 456 bin 867 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu.

    İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran takip etti.

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi #4

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi #5


    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın
    Advertorial

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın

    Dünya Bankası'na göre 2023'te enerji fiyatları yüzde 11 düşecek
    Ekonomi

    Dünya Bankası'na göre 2023'te enerji fiyatları yüzde 11 düşecek

    Ataşehir'de arkadaşlarıyla yürürken silahlı saldırıda öldürüldü
    3. Sayfa

    Ataşehir'de arkadaşlarıyla yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

    Görüş Bildir