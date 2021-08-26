Türkiye'ye döndü! Emre Mor kimdir? Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Emre Mor'un kariyeri

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı. Peki yeteneğiyle genç yaşta A Milli Takım'a kadar yükselen ve "Yeni Messi" benzetmesi yapılan Emre Mor kimdir? İşte kariyeri

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Transfer haberinin ardından Emre Mor'un hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Emre Mor kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Emre Mor'un kariyeri...

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag Belediyesi'ne bağlı Bronshoj idari bölgesinde dünyaya gelen Emre Mor, doğduğu ülkenin önemli takımlarından Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımında forma giyerek futbol kariyerinde önemli bir adım atmıştır.

Bu takımda oynadığı futbol ile kısa sürede yıldızı parlayan Emre Mor'un annesi Makedonyalı, babası ise Türk'tür. Aslen Uşaklı olan başarılı oyuncu, futbola henüz 4 yaşında Bronshoj Boldklub'te başlamıştır.

Sonraki dönemde U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint Etienne tarafından denetlenerek 2015 yılı ocak ayında FC Nordsjaelland'a transfer olmuştur.

28 Kasım 2015 tarihinde Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan yıldız futbolcu, 84. dakikada maça dahil olarak ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta futbol kariyerinin ilk golünü atmıştır. İlk sezonda toplam 13 maça çıkan genç yıldız, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatmıştır.

Cezalı olduğu ve Milli Takıma çağrıldığı zamanlar haricinde bütün ikinci yarı maçlarına çıkan Emre Mor, Danimarka'nın genç milli takımları ile toplam 22 maça çıkmış bu maçlarda 3 gol atmıştır.

2016 yılına gelindiğinde ise Türkiye Milli Takımını seçmiş ve mart ayında Türkiye U-21 takımı ile ilk maçına çıkmıştır. Fatih Terim tarafından Mayıs 2016'da Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrılmıştır. Karadağ ile 29 Mayıs 2015 tarihinde oynanan hazırlık maçında ilk defa sahaya çıkmıştır.

Emre Mor, 2001-2006 senelerinde Bronshoj Boldklub'te; 2006-2015 senelerinde Lyngby BK'de; 2015-2016 senelerinde FC Nordsjaelland takımlarında oynadıktan sonra yine ilk defa profesyonel olarak 2016'da FC Nordsjaelland takımının forması ile sahaya çıkmıştır.

Daha sonra sırası ile 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund'da ve son olarak İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo takımında başarılı bir performans gösteren Mor, Fatih Karagümrük'le anlaşmıştır.