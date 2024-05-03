Türkiye'ye gelen Almanlar Manavgat, Ruslar Kemer'i seviyor Türkiye'ye geçtiğimiz yıl gelen Almanlar en çok Manavgat'ta, Ruslar Kemer'de, yerli turist, İngilizler ve Polonyalılar Alanya'da geceledi.

DHA

Türkiye, başta Antalya olmak üzere turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

2023 yılında, Antalya'da gerçekleşen tesis gecelemelerinin yüzde 55,7 oranla yarısından fazlası Manavgat ve Alanya ilçelerinde oldu.

Serik ve Kemer de dahil edilince, toplam gecelemelerin yüzde 85'i bu 4 ilçede gerçekleşti.

Manavgat birinci

İlçeler sıralamasında gecelemelerin yüzde 32'sini oluşturan Manavgat ilk sırada, Alanya yüzde 23,7 oranla ikinci, Serik yüzde 15 ile üçüncü, Kemer yüzde 13,9 ile dördüncü ve Aksu yüzde 8,4 ile beşinci sırada. Ardından Muratpaşa, Konyaaltı, Kaş, Kumluca takip ediyor.

Rusya turistler arasında ilk sırada

2023 yılında, Antalya'da tesis gecelemelerinin yüzde 59 ile yarısından fazlası Almanya, Rusya ve Türk vatandaşları tarafından yapıldı. Bu dönemde toplam geceleme içinde, Almanya yaklaşık yüzde 28 payla ilk sırada yer alırken, yüzde 18 ile Rusya ve yüzde 13 ile Türk vatandaşları izledi. İngiliz pazarı da yüzde 9 payla son iki yılda payını 2 kat artırdı. Şehre gelen toplam ziyaretçi sayısında ise Rusya ilk sırada, Almanya 2'nci ve Türk vatandaşları 5'inci oldu.

İngiliz pazarı da 3'üncü sırada. Diğer yandan, toplam ziyaretçi sayısında onları izleyen Polonya, Hollanda ve İskandinav ülkeleri, geceleme dağılımında da 5, 6 ve 7'nci sırada. Ancak, İskandinav ülkeleri ve Hollanda, 2015 yılından bu yana güç kaybetti. Polonya ve İngiltere ise kayda değer gelişme gösterdi.

Almanlar Manavgat'ı Ruslar Kemer'i seviyor

2023'te Antalya'ya gelen 3,3 milyon Alman turistin yüzde 60'ı Manavgat'ta geceleme yaptı. Bu ilçeyi yüzde 16 ile Alanya izledi. Serik ve Aksu da ortalama yüzde 9'ar paya sahip oldu. 2023'te Antalya'ya gelen 3,44 milyon Rus turistin yüzde 28'i Kemer'de geceleme yaptı. Bu ilçeyi yüzde 25 ile Alanya izledi. Yüzde 21 ile Serik, yüzde 17 ile Manavgat sıralandı.

Yerli turistin tercihi Alanya

2023 yılında Antalya'ya gelen 1 milyon dolayında Türk vatandaşının yüzde 22'si Alanya'da geceleme yaptı. Bu ilçeyi yüzde 19 ile Manavgat, yüzde 19 ile Serik, yüzde 10 ile Muratpaşa takip etti. 2023 yılında Antalya'ya gelen 1,3 milyon İngiliz turistin yüzde 29'u Alanya'da geceleme yaptı, bu ilçeyi yüzde 22 ile Manavgat, yüzde 19 ile Aksu, yüzde 16 ile Serik izledi. Polonya'dan gelen 1,05 milyon dolayında turistin yüzde 42'si de Alanya'da geceleme yaparken, yüzde 32 ile Manavgat, yüzde 14 ile Kemer, yüzde 8 ile Serik izledi.

Diğer turistlerin en sevdiği ilçeler

2023 yılında Antalya'ya gelen 472 bin Hollandalının yüzde 38'i Manavgat, yüzde 21'i Alanya'da, yüzde 15'i Aksu'da geceleme yaptı. 397 bin Kazak turistin yüzde 31'i Serik, yüzde 30'u Kemer, yüzde 22'si Alanya'da geceleme yaptı. 354 bin Romanyalı turistin yüzde 32'si Alanya, yüzde 27'si Manavgat, yüzde 17'si Serik'te geceleme yaptı.

532 bin İskandinav turistin yüzde 58'i Alanya, yüzde 26'sı Manavgat, yüzde 7'si Serik'te geceleme yaptı. Çekyalı, Litvanyalı turistler en çok Alanya'da konakladı. İsrailli, İranlı turistler en çok Aksu'da kaldı. Ukraynalılar, Fransızlar, Moldovalı, Belaruslu ve Letonyalılar ise Kemer'i tercih etti. Belçikalılar, Slovaklar, İsviçreli, Avusturyalı ve Macar turistlerin adresi Manavgat oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)