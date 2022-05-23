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    Türkiye’ye ilk 4 ayda yaklaşık 9 milyon kişi geldi

    7 milyon 477 bin 47’si yabancılardan oluşan ziyaretçilerle birlikte 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye’ye gelenlerin sayısı, 8 milyon 885 bin 876 kişi oldu…
    • 23.05.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:20
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    Türkiye’ye ilk 4 ayda yaklaşık 9 milyon kişi geldi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısını açıkladı.

    Bakanlığın istatistiklerine göre; bu yılın ilk 4 ayında gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47’sini yabancılar oluşturdu.

    Geçen yıla göre arttı

    Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.

    Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış gösterdi.

    Buna göre Türkiye’yi 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.

    En çok Alman geldi

    Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artış ile ikinci, İran yüzde 236,77 artış ile üçüncü sırada yer aldı.

    İran’ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

    Nisan artışı yüzde 225

    Türkiye’ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

    Türkiye’ye geçtiğimiz nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artış ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

    İngiltere’yi, İran ve Rusya Federasyonu izledi.


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