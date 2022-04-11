Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar, çöp toplayarak teşekkürlerini sundu

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan birçok Ukraynalı, Antalya'ya geldi. Burada bir araya gelen Antalyalılar, çöpleri temizleyerek teşekkür etti.

47 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalılar, Türkiye'yi sığınacak liman olarak gördü.

Ülkeye gelen savaş mağdurlarının bir kısmı Antalya'ya yerleşti.

Ukrayna'nın farklı şehirlerinden gelen mağdurlar, burada yerleşik Rus ya da Ukraynalı ailelerin yanında yaşıyor.

Bazılarıysa ev kiralayıp, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta savaşın sona ermesini bekliyor.

Hatıra fotoğrafı çektiler

Savaştan kaçan Ukraynalı bir grup, kendilerine kucak açan Antalyalılara teşekkür etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 30 kişilik Ukraynalı grup, geldikleri ormanda çöp topladı.

"Biz misafiriz ve yerlilere saygılıyız"

Poşetlere doldurulan çöplerin arkasında fotoğraf çektirerek paylaşan Katerina Semerich (24), "Benim gibi savaş nedeniyle Antalya'ya gelenlerle birlikte bir etkinlik düzenledik. Amacımız, Antalya'nın kirli olan yerlerini kısmen de olsa temizlemekti. Bizler burada yalnızca misafiriz ve yerlilere saygılıyız." dedi.

Semerich'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.