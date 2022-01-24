Türkiye'yi esir aldı! Avar kar fırtınası nedir

Vortex destekli Avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'a doğru geldiği ve saatlerce sürecek kar yağışlarının başlayacağı bildirildi. Peki Avar kar fırtınası nedir, Türkiye'yi ne zaman terk edecek?

Türkiye'de günlerdir etkili olan soğuk hava, yerini kara bıraktı. Tüm yurtta etkisini gösteren kar yağışı, çocukların yüzünü güldürürken bazı alanlarda ise hayatı durma noktasına getirmiş durumda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul'da geçen hafta cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek.

Öte yandan vortex destekli Avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'un Avrupa yakasına yayılmaya başladığı ve saatlerce sürecek kar yağışlarının görüleceği belirtildi.

Akabinde Avar kar fırtınası nedir, ne demek sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası Türkiye'yi ne zaman terk edecek? İşte detaylar...

AVAR KAR FIRTINASI NEDİR, NE DEMEK?

Kar yağışı ve fırtınayı içinde barındıran soğuk hava dalgasına ''Avar kar fırtınası'' denmektedir.

''Avar'' kelimesi, eski Türkçe'de ''heybetli'' anlamına gelmektedir. Bu kavramdan yola çıkarak yoğun kar yağışının etkili olacağı düşünülebilir.

2022 AVAR KAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Avar kar fırtınasının Türkiye'de, 21 - 28 Ocak 2022 tarihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.

Avar kar fırtınasının; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında etkili olması bekleniyor.