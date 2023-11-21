Türkiye'yi etkisi altına alacak! Yağmur desen değil, kar desen değil... Aralık ayı fena geliyor

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Türkiye kasım ayına hızlı bir giriş yaptı...
Sıcak geçen yaz aylarının ardından kasım ayında kar ve soğuk hava yurt genelinde etkisini gösterdi.
İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere birçok şehire kar yağarken, meteoroloji uzmanından bir uyarı daha geldi.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takibe devam edeceklerini söyledi.
"Aralık ayına" kadar dedi
Kerem Ökten sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Bir sistem var. Potansiyeli çok yüksek. Bizim onu kovalamamız gerekiyor. Aralık ilk haftaya denk geliyor. Doğu Avrupa'ya kuvvetli soğuklar inecek. Tabi o döneme kadar biz bol bol yağmur takibi yapacağız...