Türklerin Google'da Rus turist aramaları

En çok kullanılan kelimeleri en üst sırada tutan arama motoru Google'da Antalya Rus turist ifadelerini yazınca otomatik olarak en üstte tavlama kelimesi çıkıyor.

Son dönemde Türkiye'de göçmenler konusunda çıkan olumsuz haberlerle birlikte toplumda da olumsuz örnekler göze çarpıyor.

Özellikle Türkiye'nin doğu ve güneyinden gelen turistler, ülkede ırkçılığa maruz kalan masum göçmenlerle aynı tepkiyle karşılaşıyor.

Korkunç örnekleri yaşansa da hatalı bir genelleme ile tüm göçmenler cinsel saldırı potansiyeli olarak görülerek saldırıya uğruyor.

Aynı şekilde doğulu turistlere bakış açısında da saldırgan ve üstten bakan bir tutum söz konusu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bu durum son zamanlarda göze çarpmaya başladı.

Türklerin, ülkeyi ziyaret eden batılı ve Rus turistlere bakış açısı ise iki yüzlülüğü ortaya koyuyor.

En çok aranan cümle: Antalya Rus turist tavlama

Türkiye'de Google aramalarında bu durumu gözlemlemek mümkün.

Çok kullanılan kelimelerin en üstte gözüktüğü arama motoruna 'Antalya Rus tur...' ifadesi yazıldığı anda otomatik olarak 'tavlama' kelimesi beliriyor...

İkinci sırada ise 'Antalya Rus turist otelleri' araması yer alıyor...