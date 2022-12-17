Türklerin yılbaşı kutlaması: Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanacak 2022?

Orta Asya Türklerinin yeni yılı kutladığı Nardugan Bayramı, yılın son günlerinde merak konusu oldu. Peki 2022 Nardugan Bayramı ne zaman? Nardugan Bayramı'nda neler yapılır?

Eski Türk geleneklerinden Nardugan Bayramı, günümüzde halen kutlanıyor.

Orta Asya'da yaşayan Türklerin birlikte yemekler yediği, eğlendiği, şarkılar söylediği bir şölen niteliğindeki Nardugan Bayramı, yeni yılı kutlamak için düzenleniyor.

Nardugan Bayramı'nda "Ayaz Atı"n geldiğine inanılır ve bereket için evlerde nar kırılır.

Peki 2022 Nardugan Bayramı ne zaman kutlanacak? Nardugan Bayramı gelenekleri nelerdir, neler yapılır? İşte hakkında bilgiler...

Nardugan Bayramı nedir, nasıl kutlanır?

Nardugan, Moğol dilindeki Nar (Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcüklerinden oluşmuştur.

Bu bayramda 'Ayaz Atı' denilen Noel Baba'ya benzeyen bir karakter vardır. Hatta Noel Baba efsanesinin bu karakterden ortaya çıktığı inanılır.

Ailecek özel bir yemek yiyip, şarkılar söyleyerek eğlenebilir ve siz de günün yeniden doğuşunu kutlayabilirsiniz.

Nardugan Bayramı ne zaman?

Nardugan, her yıl 21 Aralık'ta Türkler arasında kutlanan bir bayramdır.

İnanışa göre gece ve gündüz durmadan bir mücadele içindedir. Gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 21 Aralık günü, gece ile gündüz savaşır. Türkler de Güneş önemli bir kavram olduğu için gündüzün geceyi yendiği gün sevinçle karşılanır.