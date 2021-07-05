TÜRKVET küpe sorgulama ekranı 2021: Kurbanlık küpe sorgulama nasıl yapılır?

Kurban bayramına sayılı günler kala pandemi tedbirleri çerçevesinde hayvanlar satışa çıktı. Kurbanlık alan vatandaşlar "Kurbanlık küpe sorgulama" işlemlerini araştırıyor. İşte küpe sorgulama ekranı...

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınırlar. Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılmaktadır.

Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine asla izin verilmez.

Türkiye’de daha önceden alınan karar doğrultusunda büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt işlemleri 2002, küçükbaş hayvanlarda ise 2010 yılında başlayarak sorgulama işlemlerine geçildi.

Kurbanlık hayvanlarını alan vatandaşlar, küpe sorgulama sistemine dair detayları araştırıyor. Peki kurbanlık küpe sorgulama nasıl yapılır? TÜRKVET kurbanlık küpe sorgulama ekranı 2021!

KURBANLIK KÜPE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınmaktadır. Mevcut kayıt sistem üzerinden hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir.

Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sayfası vatandaşların kullanıma sunulmuştur.