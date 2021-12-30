Turşu suyuna bal eklerseniz...

En güçlü probiyotiklerden birisi olan turşu ve turşu suyu, bal ile bir araya geldiğinde virüslere adete savaş açıyor. Bu karışıma burun kıvırmadan önce mutlaka faydalarını okuyun.

Herkesin tüketmeyi en sevdiği besinler arasında yer alan bal ve turşu, bir araya gelince mucizevi etkiler barındırıyor.

Tıbbı tedavilerde de kullanılan bu iki karışımın bir araya gelmesini herkes beğenmeyebilir.

Ancak bu karışımın birçok hastalığa şifa olduğu ve virüslerle savaştığı ortaya çıktı.

Özellikle koronavirüs ve Omicron gibi virüslerle savaştığımız şu günlerde, bağışıklığımızı güçlü tutacak bu karışımlara yönelmek ideal olacaktır.

Virüslerle savaşan bu karışım sayesinde, aşı dışında da kendinizi koruyabilir ve hastalıklar için önlem almış olabilirsiniz.

Ayrıca güçlü bir antioksidan özelliği olan turşuya mide ekşimesi sırasında bal ekleyerek tüketip, bu dertten kurtulabilirsiniz.

BALIN FAYDALARI

Alerjik semptomları azaltır ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Mide komplikasyonlarını organik olarak tedavi eder.

Beyni güçlendirir, konsantrasyonu artırır.

Cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir.

Zehirlenmelere karşı korur ve sırt ağrılarını önler.

Saçın dökülmesini önler ve daha hızlı uzamasını destekler.

Damarları genişleterek kalbi güçlendiren bal, mide ve bağırsaktaki atık maddeleri dışarı atar.

Felç ve yüz felcini önleyen bal aynı zamanda yorgunluğa iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direnir.

İçerisinde bazı kanser risklerini azaltacak flavonoidler barındırır.

BAL VE TURŞU SUYUNU BİR ARADA TÜKETMENİN FAYDALARI

Turşu suyunda bol miktarda kalsiyum bulunur ve kemiklere iyi gelir. İçerisine bal eklendiğinde ise bu fayda iki katına çıkmış olur.

Mide rahatsızlıkları için yine bal ve turşu karışımı idealdir. Özellikle aşırı yağlı yemekler tükettiğiniz zaman bu karışımı deneyebilirsiniz.

Soğuk havalarla beraber artan farenjite karşı antibiyotik etkisi yapan bu karışım düzenli tüketildiğinde, kuru ve sürekli öksürüğü önler.

İçerdiği yüksek miktarda antibakteriyel sayesinde bağırsak ve midede fazla bulunan toksinleri idrar yolu ile atar.