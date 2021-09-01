Turşunun üzerindeki beyaz tabaka neden oluşur?

Kış aylarında bağışıklığınızı güçlendiren besinlerden biri olan turşunun, kurulduktan bir süre sonra üzerinde oluşan beyaz tabaka ile ilgili bilmedikleriniz…

Turşuluklar pazar tezgahlarındaki yerlerini almaya başladı. Acurundan yeşil domatesine, keleğinden salatalığa kış aylarının olmazsa olmazı turşuluk malzemeler sofralardaki yerini almak üzere kavanozlardaki yerini almaya hazır bekliyor.

Turşu kurduğunuz en sık rastlanan sorunlardan biri, turşunun üzerinde oluşan ve zaman içerisinde suyun bulanıklaşmasına sebep olabilen beyaz tabakadır. Bu tabaka turşunuzun bozulmasına sebep olur ve yenilemez hale gelmesini sağlar. İşte, oluşan beyaz tabaka hakkında merak edilenler…

TURŞUDAKİ BEYAZ TABAKA NEDİR?

Bir emekle kurduğunuz turşuların kışa hazır hale gelmesini beklerken, turşunuzun yenilemeyecek duruma gelmesi oldukça can sıkıcıdır. Özellikle üzerindeki beyaz tabakaya bağlı bozulmaları kurtarmak çok zordur. Ne yazık ki bu tabaka bir turşuda oluşmuşsa fazla çürüme olmuş demektir. Bu durumu önlemek için, beyaz tabaka oluşumuna yol açabilecek faktörleri ortadan kaldırmakta fayda var. İşte, onlardan bazıları şu şekilde;

- Yeteri kadar tuz kullanmamak,

- Sirke ve su oranının dengesizliği,

- Kavanozların iyi steril edilmemesi,

- Plastik kavanoz kullanılması,

- Musluk suyu kullanmak,

- Kavanozu tam doldurmamak,

- Kapaklarının havasının iyi alınmaması.

TURŞU KURARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Öncelikle aldığınız turşu malzemelerinin taze olmasına özen gösterin. Ve turşu kurmadan önce malzemelerin iyice yıkanıp kurulandığından emin olun. Ardından turşu kuracağınız kavanozları yıkadıktan sonra suyla birlikte ocakta kaynatın ve kurumaya bırakın. Böylelikle size olumsuz sonuçlar getirebilecek bütün kötü bakterilerden kurtulmuş olursunuz.

Gerekli temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra en önemli konuya geliyoruz; turşu suyunun oranını iyi ayarlamak. Tabi ki, herkesin kendine göre yöntemi vardır ve genellikle göz kararına göre değişir. Annemin turşu suyu kıvamı şöyledir: Bütün turşuluk malzemeler kavanoza sıkıca yerleştirilir ve dolu haldeyken yarısına kadar sirke ile doldurulur. Geriye kalan yarısı su ile doldurulur ve kavanozdaki ölçülü sıvı karşım olduğu gibi boş bir kaba aktarılır. Ardından tuz eklenmeye başlanır ve karıştırılarak eritir. Her kaşıktan sonra mutlaka tadına bakılır. Tattığınızda tuz boğazınızı yakar kıvama geliyorsa olmuş demektir. Sonra turşu suyu kavanoza eklenir, üzerinde eksik kalan kısım sirke ile tamamlanır ve kapak kapanır. İşte, turşunuz hazır!

Kısacık bir anne tarifini de araya iliştirdikten sonra şu bilgileri paylaşmakta da fayda var. Turşunuzu dışarıda uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız sirke oranını mutlaka fazla tutun ve karanlık yerde bekletin. Salamura suyu hazırlarken musluk suyu kullanmak yerine kapalı şişelerdeki su daha sağlıklı olacaktır.

Turşu kurarken dikkat edilmesi gereken önemli başka bir nokta ise, kavanoz kapaklarının havasının tam alınmamış olması. Özellikle yeni alınmamış kapaklarda bu daha sık rastlanan bir sıkıntı. Turşu kapağını kapatmadan önce kapakları kaynatıp sıcakken kapatın ve ters çevirin. Böylelikle turşunuz vakumlanmış olacaktır.