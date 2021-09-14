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Turşunun yanına en iyi meyhane pilavı gider: Meyhane pilavının tarifi

Turşunun yanına en iyi meyhane pilavı gider: Meyhane pilavının tarifi

MasterChef yarışması yine renkli bir bölümle ekrana gelirken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor. Bu akşam yapılan yemeklerden birisi ise meyhane pilavı oldu. İşte meyhane pilavının tarifi