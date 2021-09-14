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- Turşunun yanına en iyi meyhane pilavı gider: Meyhane pilavının tarifi
Turşunun yanına en iyi meyhane pilavı gider: Meyhane pilavının tarifi
MasterChef yarışması yine renkli bir bölümle ekrana gelirken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor. Bu akşam yapılan yemeklerden birisi ise meyhane pilavı oldu. İşte meyhane pilavının tarifi
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 22:54
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun sunduğu MasterChef yarışması, yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.
Bu akşam konsept pilavlar olurken, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları düelloları kazanmak için ter döktü.
İzleyiciler ise yarışmacıların yaptıkları pilavların tarifini araştırmaya başlarken, bu pilavlardan biri meyhane pilavı oldu.
Peki, Meyhane pilavı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...
MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 3 adet orta boy yeşilbiber
- 2 adet orta boy dolmalık kırmızıbiber
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1, 5 su bardağı pilavlık bulgur
- 10 adet cherry domates
- 3 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
- 2 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını pilav tenceresinde kızdırın.
- 1 adet doğranmış kuru soğanı orta ateşte kavurun.
- Rengi değişen soğanların üzerine, 3 adet yeşilbiber ve 2 adet kırmızı biberi ekleyin, karıştırmaya devam edin.
- Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye atın ve 3-4 dakika kadar kavurun.
- 2 adet dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyip, kavurun.
- Ardından 10 adet kiraz domatesi ekleyin. 3 su bardağı sıcak su katıp, 3-4 dakika yüksek ateşte, ardından 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.