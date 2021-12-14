TÜSEB KPSS şartsız en az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı: İşte başvuru tarihleri ve şartları 2021

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), en lise mezunu 25 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki 2021 TÜSEB güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezinde istihdam etmek üzere noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu..

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden istihdamı sağlanacak olan adaylardan en az lise mezunu olma ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmama gibi şartlar aranıyor. İlana başvurular için herhangi bir KPSS puan şartı da konulmadı.

Peki TÜSEB güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2021 TÜSEB güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihleri ve şartları...

TÜSEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜSEB Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı başvuruları, 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

25 kişilik boş kadro kapsamında; 11 güvenlik görevlisi Ankara, 14 güvenlik görevlisi ise İstanbul illerinden alınacak. İstanbul alımları silahsız; Ankara alımları ise silahlı adaylardan yapılacak.





BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Kontenjan dağılım tablosunun 1. sırasında yer alan İstanbul Koşuyolu Yerleşkesine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Kontenjan dağılım tablosunun 2. sırasında yer alan Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

12.Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuruya yapılacak ilde ilan tarihi itibarıyla ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)

13.En az ortaöğretim mezunu olmak.

14.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.