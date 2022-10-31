25 Ekim'de gerçekleşen Güneş Tutulması sonrası sırada Ay Tutulması var. Tutulma aksından geçerkeni "Tutulmalar depremi tetikler mi?" sorusu gündeme getirildi.

25 Ekim'de Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşen Güneş Tutulması, Türkiye'den gözlemlendi.

Ancak bu tutulma yılınm son tutulması değildi. 8 Kasım 2022 tarihinde de Boğa burcunun 16 derecesinde bir Ay Tutulması gerçekleşecek.

Ay Tutulması Türkiye'den gözükmeyecek. Ancak Güneş Tutulması'nın Türkiye'den gözükmesi, bazı kesimleri paniğe soktu.

Güneş Tutulması ile birlikte, deprem riski vatandaşların gündeminde yer almaya başladı ve sorgulamalar arttı.

17 Ağustos 1999 depreminden önce gerçekleşen tutulmanın Türkiye'den izlenmesi, yeniden bu riski gündeme getirdi.

Bu kapsamda da, "Tutulmalar depremi tetikler mi?" sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı.

Peki, Tutulmalar depremi tetikler mi? İşte yanıtı...

Tutulmalar depremi tetikler mi?

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Tutulmalar depremi tetikler mi?" sorusuna cevap verdi.

Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Görür, şu ifadelerini kullanmıştı:

"Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir.

Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz.

Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle."