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- Tütün ikramiyesi 2022: Tütün yardımı ne kadar, kimler alabilir?
Tütün ikramiyesi 2022: Tütün yardımı ne kadar, kimler alabilir?
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 12:27
- Güncelleme : 12.01.2022 - 12:39
40 binden fazla vatandaşın yararlandığı 2022 Tütün İkramiyesi hakkındaki detaylar merak ediliyor.
Her yıl vazife/harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetler personelinin birinci dereceden yakınlarına ödenen tütün yardımı ne kadar, kaç lira soruları gündemde.
Geçtiğimiz yıl Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında ödenen Tütün ikramiyesi bu yıl ne zaman ödenecek yanıtı için gözler SGK'ya çevrilmiş durumda.
Peki tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç lira oldu? SGK tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?
Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine (dul ve yetimlerine), bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlere her yıl ek ödeme (tütün ikramiyesi) veriliyor.
TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tütün yardımına ilişkin SGK’dan henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 2021 yılına ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde Tütün ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.
Bu bilgiler ışığında 2022 Tütün yardımının 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?
- Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
- 1.Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022’de 9 bin 386,60 lira ödenecek
- 2. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022’de 8bin 447,90 lira ödenecek
- 3. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022’de 7bin 274,61 lira ödenecek
- 4. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022’de 6 bin 570,62 lira ödenecek
- 5. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022’de 5 bin 866,62 lira ödenecek
- 6. Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022’de 5 bin 162,63 lira ödenecek