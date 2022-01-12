Tütün ikramiyesi 2022: Tütün yardımı ne kadar, kimler alabilir?

Tütün ikramiyesi 2022: Tütün yardımı ne kadar, kimler alabilir?

Tütün ikramiyesi olarak da adlandırılan ödemeler, SGK tarafından yapılan sosyal yardımlar arasında yer alıyor. Peki 2022 tütün ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Kimler faydalanabilir? İşte yanıtı...

40 binden fazla vatandaşın yararlandığı 2022 Tütün İkramiyesi hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Her yıl vazife/harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetler personelinin birinci dereceden yakınlarına ödenen tütün yardımı ne kadar, kaç lira soruları gündemde.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında ödenen Tütün ikramiyesi bu yıl ne zaman ödenecek yanıtı için gözler SGK'ya çevrilmiş durumda.

Peki tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç lira oldu? SGK tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?

Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine (dul ve yetimlerine), bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlere her yıl ek ödeme (tütün ikramiyesi) veriliyor.

TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tütün yardımına ilişkin SGK’dan henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 2021 yılına ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde Tütün ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.

Bu bilgiler ışığında 2022 Tütün yardımının 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?