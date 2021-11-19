Tuz Gölü'nde sulak alanlar kurumaya ve çatlamış çorak toprak halini almaya başladı. Tuz Gölü havzasının son hali çekilen karelere yansırken, bölge halkı ise durumundan dolayı tedirgin oluyor.

Aksaray, Ankara ve Konya illeri sınırlarında bulunan ve 665 kilometrekarelik alana sahip olan Tuz Gölü, kuraklığa teslim olmaya başladı.

Yaşanan çekilmeler her geçen gün artarken, bölge halkı durum karşısında tedirgin oluyor.

Özellikle 2000’li yılların ardından su seviyesinin hızla çekildiği Tuz Gölü’nde su ile dolu alanlar, topraklaşmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük 2. gölü olarak bilinen Tuz Gölü, ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyor.

"GÖL KURUMAYA BAŞLADI, YAŞAM ALANI KALMADI"

Aksaray’ın Tuz Gölü havzası bölgesinde yer alan merkeze bağlı Altınkaya Köyünün Muhtarı Yılmaz Atak, bölgede su ve tuzun kalmadığını belirterek, “Burası Töz Gölü havzası. Biz buralara gelip tuz çıkartırdık. Sonra köye götürür, ihtiyaçlarımızı giderirdik. Daha sonra yağışların kıt olması nedeniyle göl gitgide kurudu.

Şimdi görüldüğü gibi tuz kalmadı, herhangi bir yaşam alanı kalmadı burada. Bomboş bir çöl oldu.” dedi.

Bölge halkından Eren Akıncı ise “Buralar su doluydu, kuraklık nedeniyle sular kayboldu gitti. Şimdi tabii su olmadığı için her şeyi çorak aldı, her şey mahvoldu” ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü havzasında kuraklık etkisini göstermeye başladı VİDEO