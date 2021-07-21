Kurban Bayramı tatilinde Tuz Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, çıplak ayak ile yürüyerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tuz Gölü'nde oluşan yoğunluk, plajları aratmadı.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırında bulunan Tuz Gölü, Kurban Bayramı’nda da ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bayram tatilini fırsat bilenler Tuz Gölü'ne gelerek, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bazı ziyaretçiler şifa bulmak için bazıları ise gezinti amacıyla Tuz Gölü'nde çıplak ayakla yürüyüş yaptı.

Ziyaretçiler fotoğraf çekilerek, o anları ölümsüzleştirdi.

TATİL BELDELERİNDEKİ PLAJLARI ARATMADI

Eşsiz manzarası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa gezintisi yaşatan Tuz Gölü, plajların yoğunluğunu aratmadı. Dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılarken, göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık 2.5 milyon ton tuz hasadı yapılıyor.

Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, Tuz Gölü bayramda da ziyaretçileri tarafından ilgi gördü.

7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü’nde çocuklar tuzlu suda oyunlar oynarken, gençler muhteşem doğasıyla fotoğraf çektirdi.

Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı VİDEO

"BURAYI GÖRMEDEN GİTMEK İSTEMEDİK"

Bayram tatiline giderken Tuz Gölü’nü görmeden geçmek istemediklerini belirten Emre Özgür, “Biz İstanbul’dan geliyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir yoldayız.

Tuz Gölü’nü seviyoruz. Eşim buralı. Burayı görmeden gitmeyelim dedik. Gördüğünüz gibi çok güzel.” dedi.

"ESKİSİ GİBİ DEĞİL, ÇOK KİRLENMİŞ"

Özkan Adıyaman ise “Tuz Gölü gayet güzel. Yani beğendik. Zaten daha önce gelmiştik buraya. Ankara’dan Konya’ya geçiyoruz. Böyle bir bayram ziyareti olsun diye geldik” derken, Ahmet Arslan, “Eskisi gibi değil, epey bir kirlenmiş, bakımsız olmuş.

Ankara’nın kalabalığından kaçmak istedik ve buraya geldik. Ben eskiden gelmiştim çok güzeldi. Şu an bakıyorum çevreye epey bir kirletmişler.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR MANZARASI VAR"

Mola vermek için durduklarını belirten Zafer Çelik, “Ankara’dan Adana’ya gidiyoruz. Yol üstünde durup çocuklarla birlikte dinlenip biraz eğlemek istedik, o yüzden geldik buraya. Çok güzel bir manzarası var ama daha çok bakıma ihtiyacı var sanki.” şeklinde konuştu.