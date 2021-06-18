Tuz Gölü'nde flamingolar yavrularıyla görüntülendi

Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar, bu yıl yavruları ve yumurtalarıyla görüntülenirken, Tuz Gölü'nde Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi yürütülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 yılından beri yürüttüğü Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi kapsamında, Tuz Gölü'ne gelen flamingoları takip ediyor.

Tuz Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, 2000 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.

HER YIL ON BİNLERCE FLAMİNGO GELİYOR

Tuz Gölü ve çevresi, barındırdığı doğal değerleri yanında, Türkiye'de flamingolarının en önemli yuvalama alanlarından biri konumunda bulunuyor.

Havaların ısınmasının ardından, önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo geliyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Tuz Gölü'nün eşsiz beslenme, kuluçka ve kreş imkânı sunduğu flamingolar, marttan eylül-ekim ayına kadar gölde misafir oluyor.

Yaklaşık 27-31 gün süren kuluçkadan sonra flamingo yavruları, yumurtadan çıkarak bir araya geliyor ve gölün besince zengin güney kısmına inerek kreş alanı oluşturuyor.

FLAMİNGOLAR KULUÇKA ALANINDAN AYRILMADI

İklim değişikliği dolayısıyla Türkiye'de 2021'in kurak geçmesi ve Tuz Gölü'nde tuzluluktan kaynaklı buharlaşmanın yoğun olması nedeniyle bölgede geçen yıllara göre, daha az su tutulması oldu.

Bu nedenle normal dönemlerde yumurtlamanın ardından bölgeden ayrılan flamingolar, kuluçka alanından henüz ayrılmadı. Bölgeden ayrılmayan flamingolar, uçaktan yapılan yakın fotoğraf çekimleri ile ilk kez bu yıl kuluçka alanında yumurta ve yavrularıyla görüntülendi.

Flamingoların yumurtaları ve yavrularıyla objektiflere yansıdığı anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Tuz Gölü'nde 2011'de 18 bin 418, 2012'de 20 bin 274, 2013'te ise 20 bin 292 yavru flamingo görüldü ancak yavru sayısı iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve ani hava değişimleri dolayısıyla, 2014'te ani bir düşüşle 2 bin 893'e geriledi. Flamingo kreşinde, 2016'da 9 bin 564, 2017'de 11 bin 79, 2018'de 12 bin 746, 2019'da 20 bin 381 ve 2020'de 18 bin 125 yavru bulunduğu belirlendi.

FLAMİNGOLARIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Tuz Gölü ve çevresinde, flamingo nüfusunun tespiti, izlenmesi, popülasyonlarının araştırılması, bu canlılara yönelik tehditler ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Bölgede flamingo popülasyonunun araştırılmasına yönelik veri elde etmek için sayım işlemi de yapılıyor. Böylece, flamingoların neslinin tükenme tehlikesinin azaltılması ve en önemli kuluçka alanı Tuz Gölü ile çevresinin korunması hedefleniyor.