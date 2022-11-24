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    Tuz Gölü'nde su azaldı, flamingolar göç etti

    Yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde sular iyice azaldı. Yiyecek bulmak isteyen flamingolar, Mamasın Barajı'na kanat çırptı.
    • 24.11.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 11:53
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    Tuz Gölü'nde su azaldı, flamingolar göç etti

    Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle biliniyor.

    Göl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya da ev sahipliği yapıyor.

    Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar, yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti.

    O anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

    "Flamingoları ürkütmeden fotoğraf çektik"

    Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu." dedi.

    Tuz Gölü nde su azaldı, flamingolar göç etti #1

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    Tuz Gölü nde su azaldı, flamingolar göç etti #4

    Tuz Gölü nde su azaldı, flamingolar göç etti #5

    Tuz Gölü nde su azaldı, flamingolar göç etti #6

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