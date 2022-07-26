Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Tuz Gölü’ndeki yavru flamingolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’deki Flamingo varlığının devamlılığı için her yıl düzenli olarak Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yavru sayısında önemli artış

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, geçmişte Konya kanalından Tuz Gölü’ne gelen temiz suyun tarımsal kullanım amaçlı kesilmesi nedeniyle ölümler gerçekleştiğini ancak Bakanlık tarafından alınan tedbirler sayesinde bu yıl yavru sayısında önemli miktarda artış meydana geldiğini söyledi.

"Mevsim normalleri gereği gölü besleyen kanalda su azlığı yaşanmaktadır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik her yıl düzenli olarak çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Genel Müdür Uçan, gölü besleyen kanalda su azlığı yaşandığını ve buna bağlı olarak yavru flamingoların susuz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte Konya Kanalı’ndan Tuz Gölü’ne gelen temiz suyun tarımsal amaçlı kesilmesi nedeniyle birtakım flamingo ölümleri gerçekleşmişti. Bakanlığımız tarafından alınan önlemlerle birlikte bu yıl flamingo yavrusu sayısında ciddi derecede artış gözlenmiştir. Mevsim normalleri gereği gölü besleyen kanalda su azlığı yaşanmaktadır. Bu da flamingo yavrularının yuvalandığı, gölün kenarındaki su birikintilerinde suyun azalmasına, dolayısıyla yavruların susuz kalmasına neden olmaktadır"

Tuz Gölü'ndeki flamingo yavru sayısında artış gözlendi VİDEO





"Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı"

Konu hakkında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbirlerin alındığını vurgulayan Genel Müdür Uçan, yavru flamingoların ölmemesi için duyarlı olunması çağrısında bulunarak şunları anlattı:

“Bakanlığımızca suyun artırılması ve su kaynaklarının göle ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemler titizlikle alınmaktadır. Konya Kanalı’ndan gelen suyun önünü, sıcak mevsimlerde tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz bir şekilde kesilmemesi için Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklar, kurumlar ve belediyelere gerekli uyarılar yapılmıştır. Ancak, bu denetimlerimiz içerisinde her türlü tedbirleri almaktayız. Ayrıca ekiplerimiz gerekli denetimleri aralıksız bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için Bakanlığımız, tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbiri almıştır. Bu bağlamda gerek bölge halkı, gerek ilgili kurumlar, gerekse STK’ların bu konuda daha duyarlı olması ve bölgenin ekosisteminin devamlılığı için üzerine düşen görevi yapmasını canı gönülden ümit ediyorum.”