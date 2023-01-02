Petrol
86
3.04%
Euro
20.0077
-0.10%
Dolar
18.7238
0.12%
Altın
1.099
0.25%
Borsa
5654
2.62%
Bitcoin
318.270
0.90%
BTXN Coin
6.08
-1.29%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti

    Tuzla Belediyesi sakinleri, 2022’de hizmete doydu. Belediye, her kurumuyla sahadaydı. 1 yıl boyunca tek bir gün bile durmadan hizmet veren belediye, ilçe sakinlerine 2022’de huzuru yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 16:10
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti

    2022 yılı geride kaldı…

    Geçtiğimiz yıl yine çok çalışan Tuzla Belediyesi, öyle hizmet verdi ki; hafızalara kazındı.

    Başkan Şadi Yazıcı’nın talimatları ile kurumun hemen hemen her personeli, 365 gün boyunca bir dakika bile durmadı.

    Belediyenin çalışmasıyla ilçenin çehresi yeniden değişti.

    365 gün hizmet

    Yollar yapıldı, parklar açıldı.

    Birbirinden ünlü isimler Tuzlalılarla buluştu, gençler derdini Başkan Yazıcı’ya anlattı.

    Fidan dikimi ile nefesler alındı, etkinliklerle çocuklar daha da eğlendi.

    Kütüphanelerin raflarındaki kitaplar elden ele dolaştı, kültür ve sanatta çığır açıldı.

    1 yıl boyunca tek bir gün bile durmayan Tuzla Belediyesi, o anları 9 dakikaya sığdırdı.

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti VİDEO

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #1

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #2

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #3

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #4

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #5

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #6

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #7

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #8

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #9

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #10

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #11

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #12

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #13

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #14

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #15

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti #16


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Ölümü, Vatikan'da yeni yılı gölgede bıraktı
    Dünya

    Ölümü, Vatikan'da yeni yılı gölgede bıraktı

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz
    Diğer spor haberleri

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz

    Görüş Bildir