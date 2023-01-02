Tuzla Belediyesi sakinleri, 2022’de hizmete doydu. Belediye, her kurumuyla sahadaydı. 1 yıl boyunca tek bir gün bile durmadan hizmet veren belediye, ilçe sakinlerine 2022’de huzuru yaşattı.

2022 yılı geride kaldı…

Geçtiğimiz yıl yine çok çalışan Tuzla Belediyesi, öyle hizmet verdi ki; hafızalara kazındı.

Başkan Şadi Yazıcı’nın talimatları ile kurumun hemen hemen her personeli, 365 gün boyunca bir dakika bile durmadı.

Belediyenin çalışmasıyla ilçenin çehresi yeniden değişti.

365 gün hizmet

Yollar yapıldı, parklar açıldı.

Birbirinden ünlü isimler Tuzlalılarla buluştu, gençler derdini Başkan Yazıcı’ya anlattı.

Fidan dikimi ile nefesler alındı, etkinliklerle çocuklar daha da eğlendi.

Kütüphanelerin raflarındaki kitaplar elden ele dolaştı, kültür ve sanatta çığır açıldı.

1 yıl boyunca tek bir gün bile durmayan Tuzla Belediyesi, o anları 9 dakikaya sığdırdı.

Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti VİDEO