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    Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi köpük kapladı

    Etkisini gösteren yağmurun ardından yollar köpürmeye başlayınca sürücüler zor dakikalar yaşadı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 18:14
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    Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi köpük kapladı

    İstanbul'da salı günü öğleden sonra yağmur etkili oldu.

    Yağışın ardından Tuzla Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı.

    Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı.

    KAYDA ALINDI

    Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

    Kimi vatandaşlar durumdan endişelenirken, bir süre sonra belediye ekipleri caddeye gelerek köpükleri temizledi. Ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.

    Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi köpük kapladı VİDEO

    Tuzla da yağmur sonrası caddeyi köpük kapladı #1

    "O MADDENİN NE OLDUĞUNU HALK OLARAK MERAK EDİYORUZ"

    Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandı. Biz ilk başta sabun olduğundan şüphelenmiştik. Ama araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadı. Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz. Kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu" dedi.


    Tuzla da yağmur sonrası caddeyi köpük kapladı #2

    Tuzla da yağmur sonrası caddeyi köpük kapladı #3

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