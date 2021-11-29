Twitter CEO'su Jack Dorsey kimdir? Görevinden istifa etti!

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in görevinden istifa ettiği açıklandı. Bu haberin ardından, Jack Dorsey'in kim olduğuna dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Twitter CEO'su Jack Dorsey kimdir?

Son zamanlarda sosyal medya kullanımı gittikçe artarken, Twitter ve Instagram en popülerleri arasında yer alıyor.

Özellikle Twitter'ı tercih eden kullanıcılar, birden fazla konuda fikir belirtebiliyor ve birden fazla konuda bilgi sahibi olabiliyor.

Popüler sosyal medya hesabı, CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa ettiği haberleriyle gündeme geldi.

Bu istifaya dair detaylar belli olmazken, Jack Dorsey'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Peki, Twitter CEO'su Jack Dorsey kimdir? İşte biyografisi...

JACK DORSEY KİMDİR?

19 Kasım 1976 yılında Amerika'da doğan Dorsey, 1994 yılında bazı taksi şirketleri tarafından hala daha kullanılmakta olan, açık kaynak kodlu sevkiyat yönlendirme yazılımını geliştirmeyi başardı.

Üniversite eğitimini yarıda bırakan Jack Dorsey, 2000 yılında ise BlackBerry ve e-posta yoluyla arkadaş listesinin güncellenmesini sağlayan bir yazılım prototipi geliştirdi.

Dorsey, aynı zamanda 2002 yılında masörlük lisansı aldı ve 2006 yılına gelindiğinde, mesajlaşma fikrine yeniden odaklandı.

Buna en uygun modelin SMS olduğuna karar veren Dorsey, telefondaki kısa mesajlaşmayı web ortamına taşımaya karar verdi. Bu ise Twitter'ın ortaya çıkmasına neden oldu.

2006 yılında Twitter'ı kurarak başladığı serüvene 2009 yılında Square'ı kurarak devam eden Dorsey, 2008 yılında MIT Technology Review tarafından en yenilikçi 35 kişiden biri seçildi.