Twitter'a erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter'a bir süredir dünya çapında erişim sorunu yaşandı.

Kullanıcılar tarafından Twitter'a bir süreliğine erişim sağlanamadı.

Bu nedenle "Twitter çöktü mü?" sorusu herkes tarafından araştırıldı.

KULLANICILAR "BİR HATA OLUŞTU" UYARISIYLA KARŞILAŞTI

Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Çok sayıda kullanıcı Twitter'a neden erişim sağlanamadığını merak ediyor. Problemle alakalı olarak Twitter'ın çöktüğü düşünüldü.

Twitter'daki kısa süreli sorun dünya çapında yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.