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    Twitter'da Trabzon fotoğrafı dalga konusu oldu

    Twitter'da Trabzon fotoğrafı dalga konusu oldu

    Twitter'da paylaşılan Trabzon'a ait bir kare, sosyal medya kullanıcılarının acımasız yorumlarına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:46
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    Sosyal medyada günün dalga konusu Trabzon...

    Şehre ilişkin gelişmeleri sosyal medyadan takipçilerine ileten 61 Saat adlı Twitter hesabı, şehirden bir kareyi "Günaydın Trabzon" mesajıyla sabah saatlerinde paylaştı.

    Bir anda gündem oldu

    Yerel paylaşımlar yapan sayfanın iletisi bir anda Türkiye gündemine oturdu.

    Şehrin tek karelik bu görüntüsü kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

    Eleştiriler art arda geldi

    Daha önce Orta Doğulu turistlerin ilgisini çektiği gerekçesiyle gündeme gelen Trabzon, bu kez şehir yapısı ile eleştirilerin hedefi oldu.

    Şehrin görüntüsü ile dalga geçtiler

    Doğal güzellikleri, yaylaları ve yeşil ve maviyi buluşturan manzaraları ile yerli ve yabancı olmak üzere yılda yaklaşık 2 milyon turiste ev sahipliği yapan şehir, dalga konusu oldu.

    Twitter kullanıcıları, söz konusu paylaşımı alıntılayarak birbirinden acımasız yorumlarda bulundu.

    Twitter da Trabzon fotoğrafı dalga konusu oldu #1

    İşte o yorumlardan bazıları:

    "Bir şehir nasıl olmamalı diye tüm tuşlara basılmış"

    "Kiev ne hale gelmiş... Yanındayız Zelensky"

    "Trabzon değil El Bab"

    "Afet sonrasına mı ait bu görüntü?"

    "Burayı Afganistanda vlog diye videoya alsam milyonlarca izlenme alır"

    "Sauron, Minastirith'e saldırıp savaş sona erdiğinde bile şehir burdan daha iyi haldeydi"

    "17 heyelan 23 su baskınından sonra çekilmiş fotoğraftır umarım"


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