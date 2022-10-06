Üç aylar ne zaman başlayacak? 2023 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi..

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2023 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi..

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi.İşte üç ayların başlayacağı tarih..

Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte bazı vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Binlerce kullanıcı internette 2023 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı.Diyanet takvimine göre üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu.

Peki üç aylar 2023 yılında hangi tarihte başlayacak.İşte üç ayların başlayacağı tarih..

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.Bu sebeple üç ayların başlangıcı 23 Ocak 2023'tür.

Şaban ayı 21 Şubat 2023 salı günü başlarken Ramazan ayı ise 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak.