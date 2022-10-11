Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?

Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaynlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte üç aylar ve kandil tarihleri belli oldu. Peki,Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını merak edenler, üç aylara ilişkin araştırma yapmaya başladı.

Bu aylar faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Bu nedenle tüm İslam alemi üç ayları önemser ve bu aylarda yardımlaşmayı da artırmaya başlar.

İbadet ile geçirilen üç aylarda özellikle kandil zamanları Kur-an okunur ve dualar için eller semaya açılır.

Bu üç ayları kaçırmak istemeyen ve bilincinde olmak isteyenler ise detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?" sorusu arama motorlarındaki yerini aldı.

Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte yanıtı....

Üç aylar ne zaman başlayacak, başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022- 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.