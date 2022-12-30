Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi..

Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi..

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi.İşte üç ayların başlayacağı tarih..

2023'e girmemize sayılı günler kala vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Milyonlarca vatandaş arama motorlarında 2023 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Diyanet 2023 takvimine göre üç ayların hangi tarihte başlayacağı belli oldu.

Peki üç aylar hangi tarihte başlayacak. İşte 2023 yılında üç ayların başlayacağı o tarih..

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle üç ayların başlangıcı 23 Ocak 2023 Pazartesi günüdür.

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlarken Ramazan ayı ise 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak.