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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 Dini Günler Takvimi

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 Dini Günler Takvimi

İslam aleminin dört gözle beklediği üç aylar takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki bu sene üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2021 üç aylar takvimi...