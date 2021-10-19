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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 Dini Günler Takvimi
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 17:38
Müslümanlar için Ramazan dahil olmak üzere kutsal ayları ve günleri barındıran üç saylara sayılı günler kaldı.
Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılına dair dini günler takvimini paylaştı. Vatandaşlar, üç aylar ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor.
Peki üç aylar ne zaman? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimi...
2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022