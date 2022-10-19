Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

Mübarek üç ayların hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. İşte 2023 yılında üç ayların başlayacağı tarih..

Üç aylar yada diğer bilinen tabiriyle mübarek üç ayların ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Üç aylar Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen isimdir.

Üç aylar mübarek sayıldığı için bu aylar içerisinde ibadetler ve dualar artırılmalı ve tüm günahlardan uzak durulmalıdır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ayıdır, Ramazan ayı ise ümmetinin ayıdır.

Üç aylar içerisinde birçok özel gecede bulunmaktadır. Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni, Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini içerisinde barındırır.

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Bundan dolayı üç ayların başlangıcı tarihi 23 Ocak 2023'tür.

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlarken Ramazan ayı ise 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır.