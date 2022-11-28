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    Üç Aylar ne zaman, hangi tarihte? 2023 Üç Aylar takvimi belli oldu

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:42
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    Üç Aylar ne zaman, hangi tarihte? 2023 Üç Aylar takvimi belli oldu

    Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.

    23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

    2023 yılı dini günleri

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Ramazan ayında önemli günler

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı


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