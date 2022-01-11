Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi

Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi

Yeni yılın gelmesi ile birlikte Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç ayların başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 Diyanet takvimi..

Yeni yılın gelmesi ile birlikte İslam alemi için büyük önem arz eden üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu.

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile birlikte üç aylar tarihi belli oldu.

Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.), "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

Peki üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Diyanet 2022 dini günler takvimi ile üç aylar başlangıç tarihi...

2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022