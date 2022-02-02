Üç aylar orucu nasıl, kaç gün tutulur? 2022 Üç aylarda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

Üç aylar orucu nasıl, kaç gün tutulur? 2022 Üç aylarda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

Üç ayların gelip çatmasıyla birlikte üç aylar ibadetleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki üç aylar orucu nasıl ve kaç gün tutulur? İşte 2022 Üç aylarda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar...

Hz. Muhammed'in (s.a.v.), ''Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir. Ramazan ayına ulaştır.'' duasıyla anlattığı, rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki Recep ayı, gelip çattı.

Milyonlarca Müslüman, her zamankinden daha faziletli olduğu bilinen, dua ve tövbelerin Allah katında daha çok kabul olunduğuna inanılan mübarek üç aylara erişmenin huzurunu yaşıyor.

Bu mukaddes ayların feyzinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Recep, Şaban ve Ramazan ayında yaptığı ibadetleri merak ediyor.

Üç aylarda yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar araştırılıyor. Vakit namazlarının dışında üç aylara özgü bir namaz ve oruç şekli olup olmadığı merak ediliyor.

Peki üç aylarda yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? Üç aylar orucu nasıl ve kaç gün tutulur? İşte üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı hakkında merak edilenler...

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylar olan üç aylar, Müslümanların diğer aylara göre daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir.

Hazreti Muhammed (s.a.v), Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir.

Hazreti Muhammed (s.a.v), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

ÜÇ AYLARDA PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI DUA

Üç ayların, bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti: "Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler:

''Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."