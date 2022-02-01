Üç aylar tesbihleri 2022: Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Üç aylar tesbihleri 2022: Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

2 Şubat itibariyle başlayacak olan mukaddes üç aylarda, müslüman aleminin ibadetlerinin hat safhada olacak. Peki üç aylarda tesbih nasıl çekilir? Hangi tesbih ve zikirler çekilmeli?

İslam alemi için oldukça önemli yeri olan üç aylar 2 Şubat Çarşamba tarihi itibariyle başlıyor.

Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 3 aylarda bol bol tesbih çekip zikretmek çok önemlidir. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan bu aylarda rahmet yağar.

Hz. Peygamber (S.A.V.), bir hadis-i şeriflerinde; "Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Öte yandan Müslümanlar "Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir" sorusuna yanıt arıyor.

Üç aylarda çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir sizler için yazdık...

ÜÇ AYLAR TARİHLERİ 2022

3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü 2 Şubat günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

2022 Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir.

Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

ÜÇ AYLAR TESBİHLERİ 2022

RECEP AYI

10 gün 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 gün 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 gün 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 gün 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 gün 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 gün100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 gün 100 defa Ya 'atika'r- rikab



