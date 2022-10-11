Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Hangi ibadetler yapılır? Üç ayların faziletleri!

Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Hangi ibadetler yapılır? Üç ayların faziletleri!

Müslüman vatandaşlar “Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Hangi ibadetler yapılır? Üç aylar orucu ne zaman başlıyor” sorularının cevabını araştırıyor. İşte üç ayların faziletleri…

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. İslam alemi her yıl üç aylarda hayırlı işlere yöneliyor.

Müslümanların normalde yaptığı ibadetlerden daha fazla yapmaları öneriliyor. Peygamberimiz (s.a.v.) "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

Bu durumda üç aylarda günahlardan kaçınılır, ibadetler artırılır. Ramazan ayından önce hazırlıklar yapılır.

Özellikle Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin üç aylarda yer alması büyük bir önem taşıyor.

Son dönemde vatandaşlar ise “Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Hangi ibadetler yapılır?” sorularının yanıtını arıyor.

3 aylarda kaç gün ve hangi günlerde oruç tutulur?

Diyanet İşleri Bakanlığı 3 aylarda yapılacak ibadetlerle ilgili şöyle açıklamalarda bulundu:

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."





Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Orucun en önemli şartlarından biri de niyet etmektir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir.

Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).