Üç leoparla savaşan bal porsuğu 3 leoparın ortasına düşen bal porsuğunun leoparları püskürttüğü görüntüler sosyal medyada en çok izlenen videolardan biri oldu.

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ensonhaber.com

Yaban hayatındaki mücadele, insanların en çok merak ettiği şeylerin başında geliyor.

Bu kadim hayatta kalma mücadelesinde besin piramidinin başındaki canlılardan olan kedigiller her zaman kazanan taraf olamıyor.

Büyük kedilerin en vahşilerinden biri olan leoparlarla bal porsuğunun mücadelesi kameralara yansıdı.

3 leopara karşı tek başına bal porsuğu

3 leoparın ortasında kalan bal porsuğu, tüm darbelere karşı geri durmadı ve saldırılara karşılık verdi.

Kararlı mücadelesi ile leoparların canını acıtan bal porsuğu, 3 düşmanını birden püskürttü.

Bu vahşi ve nefes kesen mücadele kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.